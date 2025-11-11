Evelina Sgarbi: Preoccupazioni per la Salute di Suo Padre Vittorio

La recente apparizione di Vittorio Sgarbi nel programma di Bruno Vespa ha suscitato polemiche, soprattutto da parte di sua figlia, Evelina Sgarbi. Quest’ultima ha manifestato il proprio sconforto riguardo alle condizioni di salute del padre e alla gestione della sua immagine pubblica. In un contesto televisivo che, secondo Evelina, ha mostrato un aspetto umiliante per Vittorio, si è sentita in dovere di intervenire.

Le dichiarazioni di Evelina Sgarbi

Evelina Sgarbi ha descritto la situazione come un circolo vizioso di sfruttamento. Ha affermato che il padre è stato costretto a presentarsi in uno stato di evidente disagio. Durante l’apparizione, Vittorio, visibilmente affaticato, ha suscitato imbarazzo non solo in famiglia, ma anche tra i membri della Rai, i quali avrebbero sperato di vedere un uomo in salute e non in tali condizioni. Evelina ha dichiarato: “È inaccettabile che si affermi che lui stia bene”.

La salute di Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi ha sottolineato l’importanza di focalizzarsi sulla salute del padre, piuttosto che utilizzare la sua figura per promuovere un libro pubblicato dalla Nave di Teseo. “È semplicemente vergognoso sfruttare la sua immagine per motivi commerciali. La salute di mio padre dovrebbe essere la priorità”, ha affermato, evidenziando come la situazione la faccia sentire impotente.

Il ruolo dell’opinione pubblica e dei media

Oltre a esprimere il proprio dolore, Evelina ha manifestato incredulità nei confronti di alcuni commentatori e giornalisti, tra cui Patrizia Groppelli, che hanno diffuso informazioni false riguardo ai presunti pagamenti ricevuti da lei per il mantenimento. Secondo i dati forniti dalla Groppelli, Evelina avrebbe ricevuto ingenti somme, ma la figlia di Sgarbi ha smentito categoricamente tali affermazioni, sostenendo che la verità è ben diversa.

Le azioni legali di Evelina

In risposta a dichiarazioni diffamatorie, Evelina ha deciso di intraprendere azioni legali contro chi continua a sostenere informazioni errate. Il suo avvocato, Lorenzo Iacobbi, ha affermato che non tollereranno ulteriormente la diffusione di fake news e procederanno con querele per tutelare la dignità di Evelina e della sua famiglia. “Non è accettabile che la salute di mio padre venga sfruttata per creare un circolo di menzogne.”

Il supporto della famiglia

In questo tumulto, la madre di Evelina, Barbara Hary, ha offerto il suo sostegno alla figlia, confermando la necessità di proteggere la verità riguardo alla salute di Vittorio. Ha dichiarato di avere dato mandato al suo legale per procedere contro chiunque diffonda notizie false, sottolineando l’importanza di mantenere l’integrità della famiglia Sgarbi. Dobbiamo fare in modo che la verità venga alla luce, ha affermato Barbara.

La battaglia di Evelina Sgarbi non è solo per la salute del padre, ma anche per la dignità e l’onore della sua famiglia. Mentre il pubblico continua a seguire questa storia complessa, rimane da vedere come le azioni legali e le dichiarazioni pubbliche influenzeranno il futuro di Vittorio Sgarbi e la sua immagine nel mondo dei media.