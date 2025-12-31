Evoluzione delle Tasse e della Sanità negli Stati Uniti: Previsioni per il 2026

Il 2026 si preannuncia come un anno di trasformazioni significative per il sistema fiscale e sanitario degli Stati Uniti. Con l’entrata in vigore del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmato dal presidente Donald Trump, numerosi americani si troveranno a dover affrontare nuove sfide e opportunità. Questo articolo esplora le principali modifiche che entreranno in vigore e le loro implicazioni per i cittadini.

Le nuove normative sanitarie

Con l’arrivo del nuovo anno, una delle conseguenze più immediate sarà l’espirazione delle sussidi sanitarie introdotte durante la pandemia. Questi sussidi, che hanno aiutato molte famiglie a coprire i costi delle assicurazioni sanitarie, non verranno rinnovati, portando a un aumento inevitabile dei premi per le polizze acquistate attraverso il Mercato delle assicurazioni sanitarie. Secondo analisi della Congressional Budget Office, si stima che circa 2,2 milioni di americani rischino di perdere la copertura sanitaria a causa dell’aumento dei costi.

Implicazioni per le famiglie americane

Daniel Hornung, ex vice direttore del National Economic Council durante l’amministrazione Biden, avverte che “le persone noteranno un significativo aumento delle loro spese per l’assicurazione sanitaria”, con i premi che potrebbero raddoppiare per molti. Questo cambiamento rappresenta una sfida sostanziale per le famiglie a basso e medio reddito, già in difficoltà a causa dell’inflazione e delle spese quotidiane.

Modifiche al programma di assistenza alimentare

Oltre alle questioni sanitarie, il Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) subirà modifiche significative. A partire dal 1 gennaio, saranno introdotti nuovi requisiti di lavoro per gli adulti di età compresa tra 18 e 64 anni, i quali dovranno dimostrare di lavorare o partecipare a programmi di formazione per almeno 80 ore al mese per continuare a ricevere assistenza. Questa misura ha suscitato preoccupazioni tra i critici, che temono possa gravare ulteriormente sui lavoratori del settore dei servizi, molti dei quali hanno orari di lavoro irregolari.

Le conseguenze sui beneficiari di SNAP

La tempistica dell’implementazione varia da stato a stato, creando confusione tra i beneficiari. Ad esempio, nello stato di New York, i nuovi requisiti non entreranno in vigore fino a. Le preoccupazioni sono forti, con esperti che affermano che la nuova normativa potrebbe portare a un aumento del numero di persone che non riescono a ricevere assistenza alimentare.

Modifiche fiscali e il futuro delle tasse

Il One Big Beautiful Bill Act non si limita a riformare il settore sanitario e dell’assistenza sociale, ma introduce anche importanti cambiamenti nel sistema fiscale. Una delle misure più controverse è l’aumento dell’esenzione fiscale per le successioni, che ora consente di trasferire fino a 15 milioni di dollari senza incorrere in tasse. Questo provvedimento, che favorisce i trasferimenti di ricchezze generazionali, ha sollevato critiche da parte di esperti che temono che possa ampliare il divario di ricchezza negli Stati Uniti.

Le nuove deduzioni fiscali

Inoltre, le deduzioni standard per le tasse aumenteranno, con un incremento di 350 dollari per i contribuenti singoli e 700 dollari per le coppie. Queste modifiche si riflettono nel tentativo dell’amministrazione di alleviare il carico fiscale per alcuni cittadini, sebbene le misure possano avvantaggiare maggiormente le famiglie più abbienti. Ad esempio, il limite per le deduzioni delle tasse statali e locali aumenterà da 10.000 a 40.000 dollari, beneficiando in modo sproporzionato i residenti di stati ad alta tassazione come New York e California.

Il 2026 si presenta come un anno cruciale per il sistema fiscale e sanitario degli Stati Uniti, con riforme che avranno un impatto diretto sulla vita di milioni di cittadini. È fondamentale che i cittadini siano informati e preparati ad affrontare queste sfide, poiché le conseguenze delle nuove leggi si faranno sentire in tutto il paese.