Ex Ilva: Calenda a M5S, 'avete lasciato conto da pagare a italiani per vostre c...'

Ex Ilva: Calenda a M5S, 'avete lasciato conto da pagare a italiani per v...

Ex Ilva: Calenda a M5S, 'avete lasciato conto da pagare a italiani per v...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "La procedura di aggiudicazione di Ilva a Mittal si è conclusa con il Conte 1 a seguito a seguito della firma dell’accordo sul lavoro e dopo lungo periodo di 'studio' della gara (costo 80 mil). Rivedere brillante video di Di Maio con dichiarazioni trionfalistiche. E miei complimenti successivi per aver cambiato idea". Così Carlo Calenda sui social replicando a Stefano Patuanelli dei 5 Stelle secondo cui assegnare Ilva a Arcelor Mittal sarebbe stata la "madre di tutti errori" per "scelta di Renzi e Calenda".

"Poi -continua Calenda- avete cambiato idea di nuovo e fatto saltare l’accordo perché erano andate male le europee. Poi avete minacciato di fare la madre di tutte le cause a Mittal. Poi avete cambiato idea e fatto una società con Mittal in maggioranza senza alcuna garanzia. Poi avete promesso l’acciaio green. Poi avete lasciato da pagare agli italiani il conto di tutte queste cazzate. Come sempre".