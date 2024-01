Ex Ilva: Orlando, 'perso tempo e sprecate risorse'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Come abbiamo chiesto più volte, da ultimo con un emendamento alla legge di bilancio bocciato dal Governo Meloni, l'unica strada per salvare la produzione di acciaio nazionale è quella di aumentare la partecipazione dello Stato in Acciaierie d'...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Come abbiamo chiesto più volte, da ultimo con un emendamento alla legge di bilancio bocciato dal Governo Meloni, l'unica strada per salvare la produzione di acciaio nazionale è quella di aumentare la partecipazione dello Stato in Acciaierie d'Italia, assumendone il controllo". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"Oggi il governo ha preso atto dell’ indisponibilità di Arcelor di investire su Ilva. Una cosa che era evidente più di un anno fa, tanto è vero che il ministro Giorgetti, allora con delega allo sviluppo economico nel governo Draghi, aveva appostato oltre un miliardo per finanziare l’aumento della quota pubblica del capitale. Con uno spreco di risorse e con molto tempo di ritardo, dunque, oggi si percorre l’unica strada rimasta. Ci auguriamo lo si faccia in fretta, assicurando la continuità produttiva e mettendo nelle condizioni Acciaierie d’Italia di individuare altri partner industriali".