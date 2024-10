Fabio Canino non ha risparmiato critiche a Barbara d'Urso, definendo la sua t...

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: tra critiche e difese, il suo ritorno in televisione fa discutere

La partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha suscitato un notevole interesse. Mentre Selvaggia Lucarelli ha commentato in tono ironico, Fabio Canino ha optato per un giudizio piuttosto severo. Ricordando il suo debutto nel mondo della televisione, ha dichiarato: “Barbarella, sapevo che avevi talento nel ballo e hai realizzato il tuo sogno, visto che era da tempo che volevi farlo. Tu sei stata la prima a mostrarmi fiducia quando ho iniziato Cronache Marziane. Sei stata il mio primo ospite, nonostante nessuno sapesse chi fossi, e per questo ti sono grato.” Tuttavia, ha aggiunto con un tono critico: “Detto ciò, il tuo programma era terribile, ciao!” Un commento pungente, cui Canino ha aggiunto: “Sai che ti ho inviato messaggi piuttosto negativi riguardo il tuo show, ma voglio bene a te, e lo dico ufficialmente.”

A difenderla è intervenuta Rossella Erra

Barbara d’Urso ha preferito non rispondere alle critiche sulla sua ‘televisione orrenda’, limitandosi a sorridere e dicendo: “Ma io sono venuta comunque a Cronache Marziane”. A difenderla è intervenuta Rossella Erra, sottolineando come il pubblico l’abbia sempre apprezzata. “Hai realizzato un tipo di televisione che la gente desiderava, offrendo una piattaforma a molti che volevano partecipare. Forse la memoria è corta ma sono felice per il tuo ritorno.” Il suo intervento ha suscitato applausi.