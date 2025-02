Il clamore delle rivelazioni di Corona

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una serie di dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”. L’ex fotografo dei vip ha lanciato uno scoop che coinvolge Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più seguita d’Italia. Secondo Corona, Fedez avrebbe avuto una relazione con un’altra donna mentre era ancora insieme a Ferragni, definendola il “suo vero amore”. Questa affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei fan, scatenando un dibattito acceso sui social.

Le reazioni delle persone coinvolte

Durante la puntata del programma “100×100”, condotto da Gabriele Parpiglia, sono state analizzate le reazioni delle persone coinvolte. In particolare, Parpiglia ha menzionato la ragazza citata da Corona, la quale, secondo alcune fonti, potrebbe aver deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero. Il suo profilo Instagram, attualmente privato, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Parpiglia ha scelto di non rivelare il nome della giovane, sottolineando che non era sua intenzione diventare il centro dell’attenzione mediatica.

Giovanni Tronchetti Provera e il sostegno a Chiara Ferragni

Un altro protagonista di questa vicenda è Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara Ferragni. Parpiglia ha evidenziato come Tronchetti Provera sia rimasto al fianco dell’influencer in questo momento delicato. I due sono stati avvistati insieme a St. Moritz, ma hanno scelto di allontanarsi dai riflettori per trascorrere un weekend in un’altra località. Questo comportamento potrebbe suggerire un desiderio di mantenere la propria privacy in un periodo di grande tumulto mediatico.

Il futuro di Fedez al Festival di Sanremo

Un altro tema affrontato durante la puntata è stato il possibile ritiro di Fedez dal Festival di Sanremo, che si svolgerà la prossima settimana. Parpiglia ha ipotizzato che il rapper potrebbe decidere di ritirarsi, seguendo l’esempio di altri concorrenti come Emis Killa, che ha già annunciato la sua uscita dalla kermesse. La pressione mediatica e le recenti rivelazioni potrebbero influenzare questa decisione, lasciando i fan in attesa di sviluppi.