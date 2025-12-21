Fabrizio Corona e il presunto tentativo di fermare il programma Falsissimo: Tutti i dettagli!

Ieri sera, Fabrizio Corona ha utilizzato i suoi profili social per esprimere la propria indignazione riguardo a un presunto tentativo di bloccare il suo programma Falsissimo. Con toni da vero eroe perseguitato, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che qualcuno avrebbe cercato di fermare la trasmissione prima della sua messa in onda, dichiarando: “Hanno provato a fermarci oggi! Qui facciamo libera informazione, non abbiamo padroni, non facciamo vendette, siamo la spina nel fianco del potere”.

In seguito, Corona ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua Instagram Story, continuando a lanciare accuse contro un sistema che, a suo dire, cerca di silenziare le verità scomode. “Questa è la solita storia, ma vedrete, ascolterete e poi capirete. Alla fine, ciò che vi racconteremo noi, mettendoci la faccia e rischiando tutto, avrà il suo peso, perché contro il potere non va nessuno, solo noi”.

Le pesanti accuse di Corona

Nel corso dell’episodio intitolato “Il Potere del Successo”, Corona ha lanciato accuse molto gravi, non solo nei confronti di Alfonso Signorini, ma anche di altre figure prominenti del panorama televisivo italiano. Ha annunciato che nel prossimo episodio, previsto per lunedì, allargherà il campo a ulteriori nomi, alimentando così le speculazioni su chi possa essere coinvolto in questa vicenda. È chiaro che ci sono molti interessati affinché il nuovo appuntamento con Falsissimo non si realizzi.

Un melodramma già noto

Non è la prima volta che Corona si trova al centro di polemiche riguardanti il suo format. Recentemente, la sua amicizia con Fedez ha subito una brusca rottura a causa delle rivelazioni fatte nei suoi speciali, come “Il Vero Amore di Fedez”. Inoltre, la puntata “Diavoli e Tentatori”, dedicata a Raoul Bova e ai controversi audio con la modella Martina Ceretti, ha scatenato reazioni legali. Bova, attraverso i suoi legali, ha interpellato il Garante per la privacy, ottenendo la rimozione della puntata contenente materiale privato.

Le conseguenze legali e i precedenti

La questione legale non si è fermata qui: dopo la rimozione dell’episodio incriminato, l’avvocato di Bova ha dichiarato che si trattava di una vittoria non solo personale, ma anche di principio, in quanto riafferma il diritto alla privacy e al decoro in un’epoca in cui i social media possono distruggere la reputazione delle persone.

In un clima già teso, pochi giorni dopo la pubblicazione della puntata su Raoul Bova, Corona ha avuto un incontro con la polizia, ma ha smentito che ci fosse un sequestro del suo cellulare. Questo episodio ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul suo operato e sulla legittimità delle sue affermazioni.

Le reazioni nel mondo dello spettacolo

Con l’avvicinarsi della nuova puntata, la tensione cresce anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Durante l’ultima edizione di Falsissimo, Corona ha contattato il suo ex protetto Antonio Medugno e il suo mentore Lele Mora, cercando di ottenere sostegno per le sue accuse. Tuttavia, Mora si è limitato a esprimere il suo appoggio senza rivelare dettagli concreti sulla questione.

Il clamore mediatico

Il clamore sollevato intorno a Falsissimo ha portato a un incremento delle visualizzazioni, con l’ultimo episodio, intitolato “Il Prezzo del Potere”, che ha raggiunto già 3,5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Questo ha confermato il grande interesse del pubblico per le rivelazioni di Corona, nonostante le polemiche e le accuse di melodramma che lo accompagnano.

In questo contesto, è interessante notare come diversi ex concorrenti del Grande Fratello abbiano deciso di esprimere la propria opinione sulle affermazioni di Corona, contribuendo a creare un dibattito acceso e carico di tensione. Le reazioni variano da critiche a sostegni, dimostrando quanto sia divisivo il tema al centro delle discussioni.