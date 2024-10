Le rivelazioni di Fabrizio Corona

In un recente episodio di Gurulandia, Fabrizio Corona ha lanciato bombe mediatiche riguardo al rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che il rapper avrebbe tradito più volte l’ex moglie e che, sorprendentemente, sarebbe innamorato di una donna già impegnata da cinque anni. Questa donna, secondo Corona, non avrebbe intenzione di lasciare il suo attuale compagno, complicando ulteriormente la situazione sentimentale di Fedez.

Tradimenti e tensioni

Corona ha affermato che Fedez ha avuto relazioni con circa trenta donne dopo la separazione da Chiara. Alcuni di questi incontri sono stati documentati da paparazzi durante l’estate. Tuttavia, il cuore del rapper batterebbe per una misteriosa ragazza, che non può diventare la sua compagna a causa della sua relazione attuale. Questo scenario ha portato a una vita coniugale caratterizzata da tensioni e incomprensioni, con Corona che ha descritto la loro esistenza come una “bolla fake”.

I tentativi di riconciliazione

Nonostante le difficoltà, Corona ha rivelato che Fedez e Chiara hanno tentato di riappacificarsi, anche con l’aiuto di uno psicologo. Recentemente, Chiara è stata ospite a casa di Fedez per passare del tempo con i figli, un gesto che sembrava promettere una possibile riconciliazione. Tuttavia, la situazione è degenerata quando Fedez ha reagito male a delle dichiarazioni di Chiara durante un’intervista, portando a un nuovo litigio. Questo comportamento ha messo in discussione i loro sforzi per ricostruire un rapporto sereno.