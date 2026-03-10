Continua a tenere banco la vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, con però una possibile svolta a breve. Ecco tutti i dettagli.

Famiglia nel bosco: ipotesi affidamento dei figli al padre?

Qualche giorno fa la notizia dell’allontanamento di Catherine Birmingham, dalla casa famiglia dove era ospitata assieme ai tre figli. Un fatto che ha portato la premier Giorgia Meloni ha intervenire, definendo l’allontanamento della madre dai figli un fatto “gravissimo” e, secondo lei, fondato solo su una decisione “ideologica.” Dall’altra parte però abbiamo il padre dei tre bambini, Nathan Trevallion che, negli atti del Tribunale, la sua figura paterna viene decritta positivamente. Per quello nelle ultime ore si sta parlando dell’ipotesi dell’affidamento dei tre bambini esclusivamente al padre, con la madre che resterebbe dunque esclusa dalla podestà.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: “Voglio dire grazie all’Italia”

Come detto è spuntata l’ipotesi, non ancora confermata, della possibilità di affidare i tre bambini esclusivamente a papà Nathan, con Catherine che verrebbe dunque esclusa dalla podestà. Nel frattempo, dopo l’allontanamento della donna dalla casa famiglia dove viveva con i figli, il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare ispettori al Tribunale dell’Aquila al fine di verificare il corretto funzionamento procedurale e amministrativo dell’ufficio che ha seguito il caso della famiglia nel bosco. Intanto, durante un intervento televisivo, mamma Catherine ha voluto ringraziare l’Italia per il sostegno ricevuto: “voglio dire grazie all’Italia per il supporto e l’amore. Grazie a tutte le persone. Siete meravigliose.“