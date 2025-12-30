Famiglia nel bosco, stop alla casa in comodato d’uso a marzo 2026: dove si trasferirà papà Nathan

Il casolare dato in comodato gratuito dall'imprenditore Armando Carusi a Nathan Trevallion sarà disponibile fino a marzo.

Il casolare dato in comodato gratuito a fine novembre dall’imprenditore Armando Carusi a Nathan Trevallion, il papà dei tre bambini della famiglia nel bosco, sarà disponibile sino a fine febbraio 2026. A marzo dunque Nathan dovrà lasciare il casolare e trovarsi un’altra sistemazione. Ricordiamo che l’uomo è attualmente separato non solo dai tre figli, ma anche dalla moglie Catherine. Intervistato dall’Ansa, ecco le parole di Carusi: “il problema grosso sembrava la casa, oggi invece non sembra più così. Ci auguriamo che tutta questa situazione venga chiarita al più presto, prima dei 4 mesi di tempo per la perizia psicologica.”

Come visto, Nathan Trevallion dovrà lasciare il casolare dato in comodato d’uso gratuito dall’imprenditore Armando Carusi a fine febbraio 2026. Dove andrà poi a vivere il papà dei tre bambini della famiglia nel bosco? E’ probabile che a marzo 2026 Nathan si traferirà in un’altra struttura data in comodato d’uso gratuito, questa volta dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. Si tratterebbe di una struttura vicino al campo sportivo, nella periferia del piccolo comune.