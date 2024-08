Family Piknik 2024: il reportage della tredicesima edizione

Family Piknik Festival 2024 si è concluso con un successo straordinario, riaffermando il suo status come uno degli eventi più attesi nel panorama della musica elettronica d’oltralpe. Svoltosi dal 2 al 4 agosto nella pittoresca località di Frontignan, nel sud della Francia, la tredicesima edizione di Family Piknik vedeva un’impressioannte line up con oltre 60 artisti, suddivisi nei tre palchi principali: il Main Stage, il Nomad Stage e l’Hard Stage. Se il Nomad Stage ha esplorato sonorità più sperimentali e underground, l’Hard Stage era dedicato agli amanti dell’hard style: una novità assoluta di questa edizione del festival, che si è dimostrata azzeccata, grazie alla co-produzione dello stage con un realtà come Pandemic Events.

I protagonisti erano, come prevedibile, al Main Stage: tra gli highlight del fesstival, da applausi il set di Sven Väth, e piacevole conferma per Reinier Zonneveld, con il suo live carico di energia e bpm. Da par suo, Anfisa Letyago ha confermato il suo status di astro nascente della scena techno: il suo closing set ha coronato una lineup di ricerca e spessore, che spaziava da LP Giobbi a Deer Jade.

Il Family Piknik non è stato solo musica, ma un’esperienza a 360 gradi: le zone chill hanno offerto momenti di relax e ristoro, mentre le aree dedicate ai bambini – con workshop e performance artistiche – hanno reso l’evento davvero “Family”. Nota a margine: ottimi gli spillatori di birra – d’abbazia – fai da te: un progresso tecnologico che speriamo si diffonda anche da queste parti.

L’appuntamento è, come di consueto, alla prossima edizione del festival, nel 2025. Ma per ballare con Family Piknik non bisogna aspettare così tanto: il Closing Party di questa edizione del festival è il prossimo ottobre all’Arènes de Béziers. Dopo aver ospitato icone come Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner e Solomun, quest’anno il palco di Béziers vedrà la presenza della stella locale I Hate Models e Worakls accompagnato dalla sua orchestra, per un live di 90 minuti. E poi Anna Reusch, Hannes Bieger, Marc Romboy e il duo di casa Harmonik Kontrol (alias Tom Pooks & Sebass). L’appuntamento è il 5 ottobre nella location di Béziers.