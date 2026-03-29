Intervistata da "Quarto Grado", la criminologa ha annunciato che è già stata firmata la richiesta di archiviazione.

Intervenuta a “Quarto Grado” in onda su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone ha parlato del caso giudiziario in cui era coinvolta dopo le accuse di stalking da parte della pedagogista e giudice onorario Elisabetta Sionis.

Roberta Bruzzone e le accuse di stalking: “Firmata l’archiviazione”

Elisabetta Sionis, pedagogista e giudice onorario, aveva denunciato per stalking Roberta Bruzzone. La stessa criminologa, intervenuta durante la puntata di “Quarto Grado”, ha fornito dettagli importanti su questo caso giudiziario: “nella giornata di mercoledì il mio avvocato ha avuto notizia formale che il magistrato che si sta occupando di questo fascicolo, che lo ha avuto in carico ereditandolo da Cagliari, in realtà ha già firmato la richiesta di archiviazione.“ La Bruzzone era stata accusata di aver coordinato, con altre tre persone, una campagna di odio sui social, fatta di chat, fotomontaggi e insulti contro Elisabetta Sionis e sua figlia minorenne, accuse che la criminologa ha sempre respinto.

Roberta Bruzzone e la accuse di stalking: “Una settimana di fango mediatico”

Sempre a “Quarto Grado“, ecco lo sfogo di Roberta Bruzzone dopo le accuse di stalking: “ho subito una settimana di orrore mediatico, di fango, corredata da accuse farneticanti, gravissime, che mi hanno attirato contro una quantità industriale di commenti di odio e minacce di morte già all’attenzione della Procura di Roma, quando in realtà la richiesta di archiviazione è già stata firmata.”