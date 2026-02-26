FantaSanremo aggiornamento: chi guida la classifica e i bonus della seconda serata

Dopo la prima serata del Festival si delineano leader e sorprese: LDA e AKA 7even in testa, tanti bonus distribuiti nella seconda serata e performance che hanno cambiato la graduatoria

Il Giro del FantaSanremo: classifica dopo la prima serata

Il Giro del FantaSanremo è iniziato con la prima serata che ha già ridefinito la graduatoria. La classifica riflette favoritismi, colpi di scena e guadagni di punti determinanti.

Sul palco sono stati assegnati diversi bonus, intesi come premi extra che influenzano il punteggio complessivo.

Il resoconto che segue ricompone i risultati principali, elenca le ricompense speciali valide per la seconda serata e approfondisce i momenti salienti che hanno inciso sulla classifica.

La classifica generale dopo la prima puntata

La prima puntata ha ridefinito la graduatoria del torneo tra i partecipanti. In vetta si attestano LDA e AKA 7even con 165 punti. La posizione di vertice influisce sulle scelte di capitano e sulle riserve per il FantaSanremo.

Al secondo posto figurano le Bambole di Pezza con 120 punti. Seguono Dargen D’Amico a 110 punti e Leo Gassman a 105 punti. A pari merito con 100 punti sono J-Ax e Sal Da Vinci. Più indietro si collocano Ditonellapiaga (90 punti), Eddie Brock (75 punti) e Malika Ayane (65 punti). La graduatoria prosegue fino a Tredici Pietro, ultimo con 10 punti.

Il quadro attuale consente una prima lettura strategica per i partecipanti al gioco. Dalla seconda serata sono attesi ulteriori scostamenti che potrebbero ridefinire l’ordine di classifica.

Elenco compatto dei piazzamenti

Dalla classifica emersa nella prima puntata, la graduatoria mostra marcati distacchi fra i leader e gli inseguitori.

I primi dieci sono: LDA e AKA 7even (165), Bambole di Pezza (120), Dargen D’Amico (110), Leo Gassman (105), J-Ax (100), Sal Da Vinci (100), Ditonellapiaga (90), Eddie Brock (75), Malika Ayane (65), Arisa / Samurai Jay / Serena Brancale (60).

Le posizioni successive registrano una distribuzione di punteggi ampia. Tale distribuzione può determinare ribaltamenti nell’ordine di classifica nelle serate successive.

I bonus speciali della seconda serata (mercoledì 25 febbraio)

Durante la seconda serata, andata in onda mercoledì 25 febbraio, sono stati introdotti bonus e penalità destinati a influenzare la classifica finale. Le regole hanno premiato scelte stilistiche e comportamentali specifiche. Questo meccanismo può produrre scarti significativi nella graduatoria e favorire ribaltamenti rispetto ai risultati della prima puntata.

Tra i bonus più rilevanti, indossare una collana assegna +5 punti, mentre la linguaccia vale +10 punti. È previsto un malus di -5 punti per la mancata espressione di ringraziamenti verbali. Altri premi segnalati comprendono l’outfit o accessorio verde (+10) e l’outfit trasparente/vedononvedo (+10). Queste attribuzioni rientrano nelle categorie valutative annunciate dalla produzione e possono incidere sulle posizioni dei concorrenti nelle serate successive.

Come sfruttare i bonus

Chi punta al FantaSanremo deve bilanciare artisti favoriti dalle classifiche e performer inclini ai colpi di scena. Gli elementi scenici indossati o utilizzati durante una serata possono tradursi in punti aggiuntivi significativi. Un artista che somma più voci premiate nella stessa esibizione può incrementare il totale di decine di punti. Alcuni bonus ad personam premiano caratteristiche stilistiche ricorrenti dell’artista e offrono vantaggi se il regolamento e lo stile del concorrente sono noti in anticipo.

Momenti chiave e performance che hanno inciso sui punteggi

Durante la seconda serata diversi interventi sul palco hanno inciso sui risultati complessivi. Ditonellapiaga, ultima a esibirsi dopo la mezzanotte, ha raccolto punti per lo strascico, per l’outfit trasparente e per la collana, totalizzando 85 punti. Dargen D’Amico ha ottenuto bonus grazie agli occhiali da sole, al fiore arancione e ad altri accessori colorati, raggiungendo 120 punti. Queste assegnazioni rientrano nelle categorie valutative annunciate dalla produzione e possono influire sulle posizioni dei concorrenti nelle serate successive.

Esempi di esibizioni e bonus

La produzione ha attribuito punti aggiuntivi per dettagli scenici e gestualità. LDA e Aka7even hanno raccolto 140 punti nel conteggio parziale grazie a elementi come bracciali, occhiali, inchini e a una serie di interaction micro-gestuali come sedersi sulle scale e lo spolvero della spalla.

J-Ax ha ottenuto 75 punti per l’uso coordinato di bracciali, guanti e performer di supporto. Altre performance più sobrie hanno comunque beneficiato di punteggi per particolari mirati: Fulminacci ha incassato 25 punti per un gesto scenico puntuale, mentre Fedez e Masini hanno totalizzato 25 punti complessivi tra presentazioni e accessori.

Questi elementi rientrano nelle categorie valutative annunciate dalla produzione e possono influire sulle posizioni dei concorrenti nelle serate successive, con ricadute rilevanti per chi partecipa al FantaSanremo.

Implicazioni per la strategia del gioco

Per chi costruisce la rosa con i 100 Baudi a disposizione, diventa cruciale decidere il capitano, che raddoppia specifiche voci di punteggio. Occorre altresì pianificare l’uso delle due possibilità di cambio formazione previste dal regolamento nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, con fasce orarie dedicate all’operazione. La strategia raccomandata dagli esperti è bilanciare un paio di nomi con alta probabilità di piazzamento in classifica e alcuni cacciatori di bonus per massimizzare i punti serata dopo serata.

Prestare attenzione ai dettagli scenici e sfruttare le finestre temporali per modificare la formazione può determinare il successo nel torneo. Monitorare la classifica aggiornata e i comportamenti sul palco rimane l’elemento operativo principale per le decisioni successive; la classifica finale dopo ogni serata avrà ricadute dirette sulle mosse dei partecipanti.