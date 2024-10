Farida, l'artista che conquistò cuori come quelli di Renato Zero, Franco Battiato e Luigi Tenco, è venuta a mancare. Concetta Gangi, questo il suo vero nome, aveva 78 anni.

La cantante Concetta Gangi, nota come Farida, è scomparsa a 78 anni a causa di una malattia fulminante. Originaria di Catania e di ascendenza egiziana, è stata una figura emblematica della canzone d'autore degli anni '70. Durante la sua carriera, ha collaborato con artisti importanti come Renato Zero, Franco Battiato e Luigi Tenco. Tuttavia, non era riuscita a far breccia nei giudici durante la sua recente partecipazione al programma "The Voice Senior".

È scomparsa Concetta Gangi, nota con il nome d’arte Farida. La cantante, originaria di Catania e di ascendenza egiziana, è deceduta a Taormina a causa di una malattia fulminante. Aveva 78 anni. Di recente, aveva partecipato al programma ‘The voice senior’, ma non era riuscita a conquistare la preferenza di alcun giudice. Farida ha incantato grandi nomi della musica come Renato Zero, Franco Battiato e Luigi Tenco durante la sua carriera. Definita una delle voci più emblematiche della canzone d’autore degli anni ’70, iniziò la sua avventura discografica con un 45 giri nel 1968, dal titolo «Su per giù Superman», per il film «I tre supermen a Tokyo». Quello stesso anno, raggiunse una certa popolarità con canzoni come «Non dirmi niente», «Io per lui» e «La voce del silenzio», momento in cui adottò definitivamente il nome Farida. Nel 1970, prese parte al Cantagiro con «Pensami stasera» e intraprese un tour in Spagna e in Europa orientale. Tra le sue performances più celebrate vi è l’interpretazione del brano «Vedrai vedrai» di Luigi Tenco, avvenuta nel 1972. Nel 1974, collaborò con Riccardo Cocciante per l’incisione di Soli e Fumo di legna. Negli anni ’70, Renato Zero scrisse e produsse per lei due pezzi: Io donna e Al limite di noi, invitandola anche ai suoi concerti. Nel 1981, l’etichetta Zerolandia pubblicò l’album Complicità, un vero e proprio incontro artistico tra i due, che conteneva i brani Mister Uomo e Basta. Nel 1983, anche Franco Battiato si unì a lei, realizzando i brani Rodolfo Valentino e Oceano indiano.