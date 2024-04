Fattorie Garofalo, ecco il nuovo store a Milano Malpensa

Milano, 24 apr. (askanews) – Fattorie Garofalo continua il volo del successo sul mercato italiano e internazionale. Anche nel settore retail. Il gruppo imprenditoriale, primo produttore al mondo di Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha inaugurato il nuovo punto vendita nell’aeroporto di Milano Malpensa. Il terzo in Lombardia dopo quelli di Milano Centrale e Orio al Serio. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: rafforzare l’immagine e il posizionamento con la clientela soprattutto internazionale, sfruttando la potenza di fuoco dello scalo milanese – con i suoi più di 26 milioni di passeggeri annui – e confermare il ruolo già di primissimo piano di ambasciatore della mozzarella di Bufala Campana DOP nel mondo. Abbiamo parlato con Marco Garofalo, Amministratore Delegato area retail Fattorie Garofalo:

“Ci sarà una grande espansione nei prossimi anni, noi stiamo pensando a nuovi format per affrontare il mercato. Ogni volta che investiamo lo facciamo sempre in modo oculato sia nella parte dell’agricoltura, industriale che retail. Deve essere tutto circolare e produttivo. La regione Lombardia è una delle regioni che ci riconosce la mozzarella di bufala campana, infatti in questa regione vendiamo di più. Abbiamo scelto gli aeroporti e le stazioni perché ci permettono di esportare il nostro prodotto all’estero, consentendogli di viaggiare con il viaggiatore”.

Già perché Fattorie Garofalo è un marchio che richiama eccellenza e tradizione. Una storia che dura da più 60 anni e che ha permesso all’azienda, grazie alla sua filiera completamente integrata e circolare, di collocarsi in cima al settore lattiero-caseario bufalino. Dall’allevamento alla produzione di latte, dalla mozzarella agli altri derivati, Fattorie Garofalo si conferma leader e locomotiva nel suo mercato. È poi intervenuto Alfio Schiatto, Chief Commercial Officer Fattorie Garofalo:

“Per noi retail è un punto fondamentale della nostra azienda. Il nostro primo media è il punto in cui possiamo comunicare al consumatore tutti i vantaggi della nostra azienda. La nostra è un’azienda di filiera, un’azienda integrata quindi riusciamo nel punto vendita a comunicare i nostri valori. Produciamo i nostri foraggi per le nostre 12 mila bufale, facciamo il nostro latte per fare la nostra fantastica mozzarella di bufala campana DOP. Saremo presenti al Cibus e presenteremo una grossa novità, un prodotto a base di mozzarella però focalizzato sul mercato dei bambini”.

Se l’eccellenza è la cura del particolare, l’innovazione è la ricerca del prodotto e la sua lavorazione. Come le due novità proposte per l’apertura a Milano Malpensa: un panino con crema di ricotta DOP e zafferano, come omaggio alla città, e una special edition dolce dal respiro internazionale come il New York Roll proposto in 2 varianti, cioccolato e frutta, rivisitate con ricotta o mascarpone di bufala. Da Capua alla conquista del mondo, nel segno del Made in Italy e della qualità.