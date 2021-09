Fda autorizza in Usa terza dose vaccino Pfizer per over 65

Washington, 23 set. (askanews) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per consentire l’uso di una singola dose di richiamo, da somministrare almeno sei mesi dopo il completamento della serie

primaria in individui di età pari o superiore a 65 anni;

individui di età compresa tra 18 e 64 anni ad alto rischio di

COVID-19 grave; individui di età compresa tra 18 e 64 anni la cui frequente esposizione istituzionale o professionale a SARS-CoV-2 li espone ad alto rischio di gravi complicanze.

“Questa pandemia è dinamica e in evoluzione, con nuovi dati sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini che diventano disponibili ogni giorno. Man mano che apprendiamo di più sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini COVID-19, compreso l’uso di una dose di richiamo, continueremo a valutare la scienza in rapida evoluzione e a tenere informato il pubblico”, ha detto il commissario ad interim della FDA Janet Woodcock.