Fecondazione: Bonafoni, 'Consulta ristabilisce giustizia, Parlamento faccia sua parte'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Oggi la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza che rappresenta una svolta storica e di civiltà per il nostro Paese: negare il riconoscimento della genitorialità a chi ha scelto, in modo legale e consapevole, di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita all’estero è incostituzionale. È un principio di uguaglianza che non può più essere messo in discussione.

Se due donne decidono di avere un figlio insieme, entrambe devono essere riconosciute come madri. Fin dalla nascita". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico con delega al terzo settore e all’Associazionismo.

"Questa sentenza smaschera l’accanimento ideologico del governo Meloni contro le famiglie arcobaleno, un accanimento che ha prodotto solo sofferenza, umiliazioni e battaglie legali ingiuste per tanti bambini e bambine, trattati come figli e figlie di serie B. La destra ha tentato di trasformare una questione di diritti in una guerra culturale, ma oggi la Corte ci ricorda che i diritti delle persone, soprattutto dei più piccoli, non possono essere sacrificati sull’altare dell’ideologia. Oggi vincono i diritti, oggi vincono le famiglie".