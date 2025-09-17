Fed: Taglia tassi di 25 punti base, ma rappresentante Trump voleva -50

Washington, 17 set. - (Adnkronos) - Taglio atteso, ma minimo, per la Federal Reserve: infatti il Fomc, il comitato di politica monetaria ha deciso di abbassare di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo "alla luce del cambiamento nell'equilibrio dei rischi" per l'intera...

Washington, 17 set. – (Adnkronos) – Taglio atteso, ma minimo, per la Federal Reserve: infatti il Fomc, il comitato di politica monetaria ha deciso di abbassare di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo "alla luce del cambiamento nell'equilibrio dei rischi" per l'intera economia nel range fra 4 e 4,25%. "Nel valutare ulteriori aggiustamenti all'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi".

La decisione è stata adottata praticamente all'unanimità (presente anche la governatrice Lisa Cook, che Trump ha cercato inutilmente di licenziare): unico contrario il neo membro del Fomc, Stephen Miran, indicato dalla Casa Bianca, che – coerentemente con i desiderata del presidente americano – ha proposto un taglio più consistente da 50 punti base.