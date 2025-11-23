Federica Pellegrini sceglie Fabio Fognini come suo favorito a Ballando con le Stelle

Negli ultimi tempi, il programma televisivo Ballando con le stelle ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per il talento dei concorrenti. Tra le figure più influenti che seguono il programma c’è Federica Pellegrini, storica nuotatrice italiana, che ha deciso di esprimere il proprio supporto per uno dei partecipanti, Fabio Fognini.

La Pellegrini, che ha partecipato alla scorsa edizione del programma, dove ha ottenuto un ottimo secondo posto, ha rivelato la sua preferenza attraverso un post sui social, invitando i follower a votare per il tennista.

Il sostegno di Federica a Fabio Fognini

Il messaggio della campionessa è chiaro e diretto: “Daje Fabi! E voi votate mettendo un cuore”. Con queste parole, Federica ha dimostrato di aver scelto Fabio Fognini, ex numero uno del tennis italiano, in competizione con Giada Lini. Questo gesto ha sorpreso molti, considerando che Fognini è in corsa nel programma di danza, dove la competizione si fa sempre più agguerrita.

Un passato burrascoso con Filippo Magnini

Chi conosce la storia di Federica Pellegrini sa che la sua relazione con Filippo Magnini, un altro volto noto dello sport italiano, è stata intensa ma segnata da alti e bassi. I due hanno condiviso sei anni di vita insieme, dal 2011 al 2017, prima di separarsi in modo tumultuoso. Nonostante la loro storia d’amore, la Pellegrini ha deciso di voltare pagina, snobbando l’ex fidanzato in favore di Fognini.

Il contesto di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è un programma che unisce celebrità e danza, creando un mix di emozioni e competizione. Ogni settimana, i concorrenti si esibiscono in danze diverse, cercando di conquistare il pubblico e la giuria. La presenza di figure come Federica Pellegrini, che ha già vissuto l’esperienza, aggiunge un ulteriore livello di interesse al programma.

La scelta di Pellegrini di appoggiare Fognini non è solo una questione di simpatia personale, ma riflette anche un cambio di rotta nella sua vita. Dopo aver chiuso definitivamente con Magnini, Federica sembra pronta a sostenere nuovi progetti e relazioni, lasciando il passato alle spalle.

Reazioni del pubblico e dei fan

La reazione dei fan di Federica è stata entusiasta, con molti che hanno accolto con favore il suo appello a votare per Fognini. Questo supporto ha certamente alimentato l’interesse per il programma, dimostrando quanto possa influenzare la presenza di celebrità nel panorama del reality televisivo. Gli utenti dei social media non hanno tardato a commentare, esprimendo la loro opinione sulla competizione e sulle scelte dei concorrenti.

Il gesto di Federica Pellegrini di appoggiare Fabio Fognini a Ballando con le stelle segna un importante passo nella sua vita. Con un passato da lasciarsi alle spalle, l’ex nuotatrice dimostra di essere pronta a nuove avventure, sia nel mondo dello sport che in quello della televisione.