Federica Pellegrini sfoggia un look rock a Verissimo

Un look audace per un’intervista speciale

Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana, ha fatto il suo ingresso a Verissimo con un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti. La ‘Divina’, come è affettuosamente chiamata, ha scelto un pantalone a palazzo marrone abbinato a una maglia multicolor che spazia dal rosa all’ocra. Questo abbinamento non solo esprime il suo stile personale, ma riflette anche una tendenza attuale nel mondo della moda: l’unione di elementi classici con un tocco moderno e audace.

Dettagli di stile e qualità

I capi indossati da Pellegrini sono firmati Patrizia Pepe, un marchio fiorentino noto per la sua eleganza e originalità. La maglia, parte della linea Essential, presenta una vestibilità slim e un collo a cratere, mentre la manica è anch’essa slim, conferendo un aspetto giovanile e ‘rock’ all’outfit. La stampa effetto degradè è un dettaglio esclusivo che rende il capo ancora più interessante. Il prezzo di questa maglia è di 135 euro, un investimento per chi desidera aggiungere un tocco di classe al proprio guardaroba.

Un mix di eleganza e comfort

I pantaloni a vita bassa, anch’essi firmati Patrizia Pepe, si distinguono per il loro design che combina linee classiche con un’attitudine rock. Confezionati con raffinate nervature al centro della gamba e un tessuto spalmato, questi pantaloni offrono un comfort senza pari. Il ricamo fly sulle tasche posteriori aggiunge un ulteriore elemento di stile. Il costo di questo capo è di 171 euro, portando il totale per l’outfit a 306 euro. Un prezzo che, sebbene non sia alla portata di tutti, è giustificato dalla qualità e dal design dei capi.

Riflessioni personali e vita privata

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Pellegrini ha condiviso momenti intimi della sua vita, parlando della sua lotta contro la bulimia e dell’importanza della salute mentale. Ha anche discusso della sua vita familiare con il marito Matteo Giunta e della gioia di essere diventata madre della piccola Matilde. Nonostante gli impegni e la mancanza di tempo per sé stessa, il loro amore è forte e solido, dimostrando che la felicità può essere trovata anche nei momenti più frenetici.