Una tempesta si è abbattuta su Fedez, che in effetti sembra essersela cercata. Quando si esagera, la situazione rischia di sfuggire di mano. E in momenti come questo, una soluzione può essere quella di ritirarsi per un po’. E c’è chi direbbe: era ora!

Assenza dai social

Da due settimane il rapper non appare sui social, un’assenza senza precedenti. Il 15 ottobre ha festeggiato i suoi 35 anni, ma anche in questa occasione è calato il silenzio. Una data chiave per la sua assenza è il 30 settembre: quel giorno sono stati arrestati 19 ultras delle tifoserie milanesi, due dei quali lavoravano come guardie del corpo per Fedez. Il rapper è menzionato in alcune intercettazioni, sebbene non sia sotto indagine. Poco prima di questi eventi, si era fatto notare per un dissing poco memorabile con Tony Effe, considerato da molti una mossa studiata per incrementare l’hype in vista del nuovo brano “Allucinazione collettiva”, che coinvolge Chiara Ferragni. Tutto questo risulta contraddittorio, dato che solo pochi mesi fa aveva promesso di non parlare più della ex moglie dopo la separazione. Insomma, Fedez sta rischiando la sua reputazione e molti pensano che abbia già superato il limite. Le sue recenti apparizioni sui social sono apparse a dir poco imbarazzanti. Cosa fare, quindi? È forse il caso di prendersi una pausa. Non è chiaro il motivo della sua assenza, ma sembra evidente che abbia bisogno di chiarire le idee. Se così fosse, un periodo di riflessione potrebbe rivelarsi positivo.

La questione del pestaggio di Cristiano Iovino

Fedez ha dimostrato di avere un atteggiamento particolare: quando si tratta di affrontare controversie piuttosto leggere, come i suoi battibecchi con Tony Effe e simili, è sempre pronto a scendere in campo. Tuttavia, nel momento in cui gli si richiede di chiarire quanto accaduto con Iovino e la scelta di ingaggiare determinate figure poco raccomandabili come guardie del corpo (che tra l’altro sono state arrestate), tace completamente. È innegabile che alcune situazioni siano più complicate da spiegare e difendere. Ciò che è certo è che il proverbio “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare” non si addice a Fedez. Lui tende piuttosto a scomparire.