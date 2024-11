Un nuovo inizio per Fedez

Fedez ha ufficialmente chiuso un capitolo della sua carriera con il podcast Muschio Selvaggio, ma è già pronto a scrivere una nuova pagina con il suo nuovo progetto radiofonico, il Pulp Podcast. Questo cambiamento arriva dopo un periodo di riflessione e di tensioni con l’ex amico Luis Sal, con il quale ha condiviso il precedente podcast. La scelta di lanciarsi in questa nuova avventura insieme a Mr. Marra, noto per la sua presenza sui social e il suo talento come youtuber e podcaster, segna un’evoluzione significativa nel percorso artistico di Fedez.

Il video promozionale

Il lancio del Pulp Podcast è stato accompagnato da un video promozionale che ha catturato l’attenzione del pubblico. La clip, sebbene di breve durata, è ricca di dettagli e riferimenti che non sono sfuggiti ai fan. Tra le immagini, spicca un chiaro riferimento al passato di Fedez con un barattolo di muschio appassito, simbolo della sua volontà di lasciarsi alle spalle le controversie passate. La scena in cui un addetto alle pulizie trova il muschio e lo butta nel cestino è un messaggio forte: il rapper è pronto a voltare pagina e a dedicarsi a questo nuovo progetto con rinnovato entusiasmo.

Le aspettative sul nuovo podcast

Le reazioni al lancio del Pulp Podcast sono state contrastanti. Mentre alcuni fan esprimono entusiasmo per la nuova collaborazione tra Fedez e Mr. Marra, altri nutrono dubbi sulla longevità del progetto. Tuttavia, Mr. Marra ha risposto alle critiche con una battuta su Instagram, affermando di essere “il boss finale”. Questo scambio di battute tra i due potrebbe suggerire una chimica promettente, capace di attrarre un pubblico variegato. La prima puntata, prevista per il 25 novembre, sarà un test cruciale per il duo e per la loro capacità di intrattenere e coinvolgere gli ascoltatori.