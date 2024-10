Fedez sembra essere scomparso dai radar del pubblico e dei social media negli ultimi giorni. Questa sua assenza è coincisa con l’arresto di due delle sue guardie del corpo, rendendo la situazione piuttosto complessa e lontana dai normali dissidi pubblici con altri artisti, che non comportano rischi particolari. Stando a quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram, ci sarebbe più di quanto si possa pensare dietro questa ‘latitanza’ del noto rapper di Rozzano.

Parpiglia ha affermato che Fedez potrebbe essere in compagnia di una nuova donna, con la quale sta sviluppando una relazione seria. A differenza dei flirt estivi appena trascorsi, questa sembra essere una situazione più profonda e autentica. Secondo il giornalista, Fedez starebbe festeggiando un compleanno speciale con questa nuova fiamma, chiarendo che non si tratta di una ragazza più giovane, ma di una vera e propria ripartenza in amore. Lei è milanese e proviene da una famiglia rispettabile.

Se queste informazioni si rivelassero veritiere, potrebbero spiegare la prolungata assenza del cantante dai social network. Potrebbe essere che, dopo gli eventi legati alla denuncia degli ultrà e alla violenza su Cristiano Iovino, abbia scelto di prendersi una pausa per riflettere e riorganizzare il suo pensiero, mentre allo stesso tempo si dedica a questa giovane donna, mantenendo la propria vita sentimentale lontana dai riflettori.