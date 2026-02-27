Gelo e distanze a Sanremo 2026: Fedez e J-Ax non sono più quelli di una volta. Cosa sta succedendo tra i due?

Dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026, Fedez e J-Ax non mostrerebbero più la complicità di un tempo. Tra i due, un gelo evidente e saluti di circostanza raccontano un rapporto ormai distaccato, lontano dalle emozioni delle loro grandi collaborazioni passate. Che cosa è successo? L’indiscrezione.

Fedez e J-Ax, il gelo dietro le quinte di Sanremo 2026: l’indiscrezione

Tra i corridoi del Festival di Sanremo 2026, il clima tra Fedez e J-Ax sembra più freddo che mai. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, parla chiaro: “C’eravamo tanto amati. Colleghi e amici, una lunga collaborazione che si era interrotta, con una successiva ‘reunion’ one shot. Fedez e J-Ax sono però lontani, non sono certamente amici, nemmeno nemici. Dietro le quinte tra i due il gelo c’è, si limitano a un saluto di buona educazione”. Nessun conflitto aperto, ma nemmeno la complicità di un tempo: un equilibrio fatto di distanze e formalità, dove il rispetto professionale resta, ma la complicità sembra un ricordo lontano.

Quella tra i due rapper è una storia di alti e bassi, fatta di successi straordinari e improvvise rotture. Dopo aver scritto pagine importanti della musica pop-rap italiana con l’album “Comunisti col Rolex” nel 2016 e tour che li portarono persino a San Siro, la loro intesa artistica e personale sembrava indissolubile. Poi, nel 2018, la frattura. La pace era tornata nel 2022, in un momento delicato per Fedez, quando J-Ax gli era stato vicino dopo l’annuncio del tumore, e una breve reunion aveva fatto sperare in un ritorno stabile.

Oggi, però, dietro le quinte del Festival, quei legami si sarebbero nuovamente raffreddati, lasciando spazio a un rapporto fatto di convenzioni e distanze misurate.

Successi, fratture e distanze tra Fedez e J-Ax: un sodalizio che ha segnato un’era

Il sodalizio tra Fedez e J-Ax non è mai stato solo musicale: dalla collaborazione artistica era nata anche un’intesa privata, con interviste condivise, backstage social e la creazione della società Newtopia per la gestione della loro carriera. Poi, come aveva raccontato lo stesso Fedez: “Mi sono sentito tradito, non solo professionalmente ma anche personalmente”, riferendosi a divergenze interne alla società che hanno incrinato il rapporto. Col tempo, le priorità dei due sono cambiate: Fedez sempre più concentrato sulla famiglia e sull’immagine dei Ferragnez, J-Ax fedele al suo percorso da rapper e performer.

Tra il 2019 e il 2021 la collaborazione tra Fedez e J-Ax si è interrotta, e anche i rapporti personali si sono raffreddati. Una breve riconciliazione nel 2022 e il concerto benefico LoveMi avevano riacceso le speranze dei fan, ma al momento non è arrivata alcuna replica da parte dei diretti interessati alla nuova indiscrezione. Vedremo cosa accadrà.