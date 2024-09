La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, è finita al centro della polemica perché ha chiesto aiuto ai fan per un motivo assai particolare. La donna è alla ricerca di un negozio “che vende marchi contraffatti“.

Fedez: la mamma cerca un negozio che vende “marchi contraffatti”

Fedez, anche dopo l’addio a Chiara Ferragni, è rimasto un grande fan del lusso. Forse è anche per questo che l’ultima richiesta social della mamma ha fatto scoppiare la polemica. Annamaria Berrinzaghi ha chiesto aiuto ai fan per trovare “un negozio che vende marchi contraffatti“.

La richiesta di Annamaria Berrinzaghi

Tramite una Instagram Stories, la mamma di Fedez ha chiesto:

“Qualcuno mi può indicare un negozio che vende marchi contraffatti a Reggio Calabria?”.

Tralasciando la passione per il russo di Fedez e, di riflesso, della sua famiglia, c’è un altro motivo per cui è scoppiata la polemica. Possibile che la signora Annamaria Berrinzaghi non sappia che la contraffazione è illegale?

Cosa c’è dietro al post della mamma di Fedez?

Come se non bastasse, la mamma di Fedez ha fatto questa richiesta proprio all’indomani della bufera che ha investito il figlio per il concerto in Sardegna. Federico si è esibito nonostante la morte di un bambino di 9 anni, il piccolo Gioele. A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa c’è dietro la Storia di Annamaria? Speriamo che sia stata vittima di uno scherzo, magari de Le Iene, altrimenti sarebbe davvero imbarazzante.