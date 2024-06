Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Fedez è stato nuovamente ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Quali sono le condizioni del rapper?

Fedez, nuovo ricovero in ospedale? Le indiscrezioni

Sono giorni difficili per Fedez che, oltre al divorzio da Chiara Ferragni, deve fare i conti con seri problemi di salute. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, il rapper è stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez in ospedale: parla Alessandro Rosica

Rosica, via Instagram, ha dichiarato:

“Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo”.

Stando a quanto sostiene Investigatore Social, il nuovo ricovero di Fedez è da ricollegare al tumore per cui è stato operato qualche tempo fa.

Come sta Fedez?

Per il momento, Fedez è sceso in un silenzio social tombale. Il rapper non ha confermato la notizia del ricovero, ma visto che è sparito da Instagram, dove ultimamente era molto attivo, potremmo prendere per vera l’indiscrezione di Rosica.