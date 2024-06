Il rapper Fedez, ospite dello streamer GrenBaud su Twitch, ha rivelato dettagli sulla sua relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni. Descrivendola come una “relazione tossica“, Fedez ha spiegato che entrambi si facevano del male a vicenda.

Difficoltà con l’ambiente circostante

Ha anche parlato del sollievo provato nel liberarsi della cerchia di persone che frequentavano insieme, un ambiente che non ha mai sopportato. Fedez ha ammesso di non aver mai apprezzato le persone con cui Chiara Ferragni era solita uscire o andare in vacanza. Ha dichiarato di non aver mai nascosto il suo disprezzo per quell’ambiente sociale, motivo per cui spesso evitava di partecipare agli eventi.

Figli come punto di connessione

Nonostante la separazione, i due figli della coppia, Leone e Vittoria, continuano a rappresentare un legame fondamentale. Fedez ha espresso quanto siano importanti per lui, definendoli “una ragione per vivere”. Ha aggiunto che è determinato a trascorrere quanto più tempo possibile con loro. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata Chiara Ferragni a voler il divorzio e a chiedere a Fedez un mantenimento mensile di 40 mila euro. Tuttavia, l’avvocato di Ferragni, Daniela Missaglia, ha smentito queste voci, definendole “senza fondamento”.

Nuovi sviluppi sentimentali e professionali

Fedez è stato recentemente visto al Gran Premio di Montecarlo insieme alla modella francese Garance Authié. Sul fronte professionale, il rapper ha espresso interesse per una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025, specificando che lo farebbe “con l’idea giusta” e sentendosi finalmente libero di esprimersi come vuole. Questo desiderio di libertà artistica è emerso anche riferendosi all’edizione del 2023 del festival, quando il suo bacio con Rosa Chemical aveva provocato una crisi con Chiara Ferragni, che all’epoca era co-conduttrice insieme ad Amadeus.