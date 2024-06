Ogni novità che riguarda Fedez suscita chiacchiere, specialmente da quando si è separato dalla ex moglie Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni il rapper è riapparso sui social in compagnia di un nuovo cane.

Il nuovo cane di Fedez

Il rapper si è immortalato nelle ultime ore in compagnia di un cane, un cucciolo di Golden Retriever che assomiglia molto a Paloma, il cane che condivideva con Ferragni e che è rimasto alla ex moglie e ai due figli, Leone e Vittoria. Fedez non ha mai negato di sentire la mancanza dell’amico peloso. A proposito della separazione aveva detto, qualche giorno fa: “Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più, mi gira il c***o.”

Il nome del nuovo cagnolino è Silvio.

Il malore del nuovo cucciolo

La convivenza non sarà semplice. Il cucciolo infatti non è abituato agli ambienti domestici. Lo stesso Fedez lo ha ripreso mentre faceva i suoi bisognini sul tappeto di casa. E, ancora, il cane ha vomitato durante un tragitto in auto, molto probabilmente perché non è abituato a viaggiare.