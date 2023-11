Filippo Turetta è atteso in Italia nelle prossime ore: il giovane, accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin con almeno 27 coltellate e di averne abbandonato il cadavere, dovrebbe tornare in Italia sabato 25 novembre.

Fonti dell’Interpol fanno sapere che l’indagato potrebbe essere riportato in Italia con un volo militare, con a bordo uomini dell’Arma dei carabinieri dello ‘Scip’, il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia di cui fa parte anche la polizia di Stato, la guardia di Finanza e la polizia Penitenziaria.

Leggi anche: Omicidio Giulia Cecchettin: il giallo della denuncia e i 32 minuti di nulla

Aggravante crudeltà

In attesa dell’autopsia di Giulia Cecchettin, prevista per il primo di dicembre, la Procura di Venezia potrebbe introdurre l’aggravante della crudeltà nel capo d’accusa contestato all’indagato. Nel caso in cui la premeditazione non dovesse configurarsi, quella della crudeltà rimarrebbe comunque in piedi, viste le modalità con cui Giulia sarebbe stata uccisa.

In attesa dell’interrogatorio

Quando Turetta arriverà nel nostro Paese, gli verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da Gip del tribunale di Venezia, e nel giro di due giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti ai magistrati italiani e alla sua difesa.

Ancora ignoto, invece, l’aeroporto dove atterrerà l’aereo con a bordo Turetta. Durante il viaggio, per evitare azioni dimostrative verso l’indagato, verrano predisposti servizi di ordine pubblico.

Leggi anche: Faraone chiede le dimissioni di Lollobrigida: “Treno usato come auto blu, un Frecciablu”