Fermato il fidanzato di Aurora: la famiglia si sente sollevata

La notizia del fermo disposto lunedì pomeriggio per il fidanzato 15enne di Aurora ha portato un senso di sollievo nella famiglia della ragazza. L’avvocato Lorenza Dordoni, che assiste la madre della 13enne morta il 25 ottobre a Piacenza, ha dichiarato che i sospetti espressi dalla famiglia non erano semplici accuse calunniose, ma si sono rivelati fondati. Questo sviluppo ha confermato le preoccupazioni della madre, che ha pianto di gioia e dolore, sentendo finalmente che la verità potrebbe emergere.

Le accuse della sorella e il trauma cranico

Nei giorni precedenti, la sorella 22enne di Aurora aveva lanciato accuse sui social, esprimendo dubbi sul suicidio o sull’incidente legato alla caduta dal balcone dell’ottavo piano. Dall’esame esterno sul cadavere di Aurora è emerso un importante trauma cranico, che ora dovrà essere analizzato per determinare se sia compatibile con la caduta o se possa essere legato a cause precedenti. L’esame, condotto dal medico legale Giovanni Cecchetto a Pavia, ha incluso anche la raccolta di campioni per esami genetici e istologici.

Testimonianze e indagini in corso

Tra le circostanze che hanno spinto la famiglia a contattare gli inquirenti, c’è il racconto di una ragazza minorenne che ha assistito a un episodio sospetto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libertà, il 4 ottobre, la testimone avrebbe visto un giovane strattonare una ragazzina. Dopo aver scattato alcune foto, si è avvicinata per chiedere alla ragazza come stesse, riuscendo a allontanare il ragazzo. Quando ha appreso della tragedia, ha pensato che potesse trattarsi di Aurora e ha contattato i familiari, mostrando le foto che hanno portato al riconoscimento della 13enne.

Video e ulteriori sviluppi

In aggiunta, il quotidiano Repubblica ha riportato che tra gli elementi consegnati agli investigatori c’è un video che mostra un episodio simile avvenuto alla stazione dei bus, in cui il fidanzato di Aurora sembra picchiare e insultare la ragazza, mentre coetanee intervengono per salvarla. Non è chiaro se questo video si riferisca allo stesso momento o a un altro episodio, ma sicuramente aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione e complessità alla vicenda.