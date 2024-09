Ferragni ha assunto il ruolo di sponsor per Goa, ma i commenti sono già stati bloccati. Cosa è accaduto?

Chiara Ferragni, l'influencer di Cremona, inaugura una nuova collaborazione con la marca Goa Organics dalla Madrid, Spagna. L'annuncio viene dopo che The Blonde Salad, la compagnia di Ferragni, ha deciso di lavorare con il marchio in seguito al lancio della sua nuova gamma di prodotti per capelli al...

Chiara Ferragni, l’influencer di Cremona, inaugura una nuova collaborazione con la marca Goa Organics dalla Madrid, Spagna. L’annuncio viene dopo che The Blonde Salad, la compagnia di Ferragni, ha deciso di lavorare con il marchio in seguito al lancio della sua nuova gamma di prodotti per capelli altamente idratanti. Ferragni, l’ex consorte di Fedez, è stata scelta come testimonial per questa nuova linea. Durante un incontro con i media nella capitale spagnola, ha parlato dei cambiamenti nella sua vita professionale e personale seguiti al cosiddetto “Balocco-Gate”.

“È di pubblico dominio che gli ultimi nove mesi non sono stati facili per me. Sto iniziando un nuovo capitolo della mia vita e mi sto riscoprendo come individuo. Ritengo di essere diversa e di aver cambiato in vari modi. Se prima ero molto selettiva nei marchi con cui lavorare, adesso lo sono ancor di più”, ha affermato Ferragni a Madrid.

Alcuni critici suggeriscono che, dopo lo scandalo dei pandori, Ferragni è spinta dalla necessità di accettare qualsiasi offerta arrivi, poiché molte grandi aziende hanno rifiutato di collaborare con lei.

In termini di percezione sociale della nuova impresa di Ferragni, la reazione non è positiva. Il web è pieno di commenti negativi e molte persone sostengono che Ferragni ha perso definitivamente la sua credibilità.

È da notare un dettaglio interessante: l’account Instagram di Goa Cosmaetics sembra aver limitato i commenti sui suoi post più recenti. Sorprende vedere che l’ultimo post, nonostante il profilo abbia 228mila followers, ha solo un commento, fatto da Ferragni stessa, che ha lasciato un cuore rosso.

Chi ha commentato a sua volta? Goa Cosmaetics, con 43 messaggi identici al commento originale (illustrato con una foto). Pare che i ‘bot’ siano chiaramente fuori controllo. Nessuna risposta ad altre interazione sotto il post. Curioso. Anzi, non molto. È ovvio che l’azienda ha scelto di non includere l’opinione dei utenti su Internet per evitare un diluvio di critiche sulla loro collaborazione con l’ex-moglie di Fedez.

Passando alla Ferragni e alla sua conferenza stampa a Madrid, ha ripetuto lo stesso discorso davanti ai giornalisti: “Oggi desidero che la gente mi veda per quello che sono veramente.” Ma cosa voleva che la gente pensasse di lei ieri, la signora Ferragni? Non ha sempre affermato con orgoglio di essere sincera e aperta?

La celebre influencer ha dichiarato di essere alla ricerca di una relazione “più stretta con tutti”. Ha anche affermato che, dopo aver passato un periodo difficile, ha imparato a valorizzare di più la vita, perché “a volte sono quei momenti che ti portano a cose migliori”.

Cosa succede con l’affare Balocco e le sanzioni eccetera? Su questi argomenti, la Ferragni ha promesso che parlerà approfonditamente in futuro. Ma non adesso. Perché? “Il momento giusto non è ancora arrivato”.

Infine, ha affermato di essere pronta a lottare per i diritti delle donne (anche se non è una novità, dato che si presenta da anni come una paladina di questi temi): “Sono consapevole che la mia situazione è un po’ diversa, dato che ho una certa influenza, ma è difficile essere donna. C’è ancora molto da fare. Ad esempio, è comune che ci mettiamo in competizione l’una con l’altra, perché siamo state educate in questo modo e spesso non è nemmeno una scelta consapevole.”