Chiara Ferragni vuole 20mila euro di mantenimento da Fedez ma sostiene di avere "svariati milioni di euro in banca": l'autogol è servito.

La causa di divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez prosegue. I due, in compagnia dei rispettivi legali, si sono incontrati per discutere del mantenimento. Lei avrebbe preteso 20mila euro al mese, ma quando lui ha offerto una “cifra irrisoria” lei ha commesso una gaffe e si è fatta un “autogol“.

Ferragni vuole 20mila euro di mantenimento da Fedez: lui rifiuta

Nelle scorse ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati con i rispettivi legali per discutere del divorzio. Lei era accompagnata dall’avvocato e dalla mamma Marina Di Guardo, mentre lui dal legale e dalla fidata assistente. Il clima, teso come non mai, si è fatto ancora più delicato quando hanno parlato del mantenimento.

Il racconto dettagliato di Fabrizio Corona

Ad aggiungere qualche dettaglio in più sull’incontro tra Ferragni e Fedez è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, ultimamente vicino a Federico Lucia, ha raccontato che Chiara ha preteso un assegno di 20mila euro al mese per i figli Leone e Vittoria. Su Dillinger News si legge:

“Chiara ha spiegato di volere 20.000 euro al mese, ma gli avvocati di Federico hanno contestato la cifra, ribadendo che già il loro assistito avrebbe provveduto a tutte le spese mediche e le rette scolastiche e che Ferragni è una donna indipendente, che soprattutto ha costruito una carriera proprio sul concetto di emancipazione femminile“.

L’avvocato di Fedez ha così proposto un mantenimento di 5/6 mila euro al mese. La Ferragni ha rifiutato, sottolineando di avere “svariati milioni di euro in banca“.

L’autogol di Chiara Ferragni

E’ stata proprio quest’ultima frase della Ferragni a ribaltare la situazione. Sostenendo di avere “svariati milioni di euro in banca“, ha messo fine alla contrattazione tra le parti. Un vero e proprio “autogol“, almeno stando alla ricostruzione di Corona, che ha colto di sorpresa anche l’avvocato di Chiara, apparso piuttosto contrariato davanti all’esternazione della sua assistita. “Quello che emerge è che Federico spende più di lei, perché li vede meno rispetto a lei, ma comunque provvede a tutte le spese che riguardano i figli“, si legge su Dillinger.