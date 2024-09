Dopo aver trascorso l’estate in giro per il mondo, ovviamente in modo separato, Fedez e Chiara Ferragni si sono rivisti con i rispettivi avvocati. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due hanno stretto un accordo per il divorzio.

Fedez e Chiara Ferragni, arriva l’accordo per il divorzio

Così come hanno fatto Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno trovato un accordo per il divorzio. I due, dopo essersi divertiti per tutta l’estate, si sono rivisti a Milano, in presenza dei rispettivi avvocati. Il clima, neanche a dirlo, era piuttosto teso, ma i legali sono riusciti a mediare.

Cosa prevede l’accordo degli ex Ferragnez?

Il giornalista Gabriele Parpiglia, tramite il suo profilo Instagram, ha svelato:

“Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicina alla serenità. Difficile poter parlare di toni distesi, dunque. Ma l’accordo pare sia stato trovato. Chiara, si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’. Insomma Chiara, alza il muro dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante”.

La Ferragni, quindi, non ha accettato il mantenimento offerto da Fedez perché giudicato “irrisorio”.

Fedez e Chiara Ferragni: atmosfera glaciale

Ovviamente, anche Fedez dovrà fare la sua parte. L’accordo di divorzio stabilisce che Federico Lucia dovrà pagare tutte le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche dei figli. Potrà vedere Leone e Vittoria a weekend alterni, tenendoli a dormire nella sua casa di Milano. La situazione tra gli ex coniugi è tutt’altro che distesa, ma hanno entrambi compreso che il bene dei pargoli viene “prima di ogni cosa”. Al momento, è bene sottolinearlo, né il rapper né tantomeno Chiara Ferragni hanno confermato o smentito la notizia.