Ferragosto 2025: cinque dj ed un duo da non perdere

La settimana di Ferragosto è un must per gli appassionati di musica elettronica, in particolare in Italia e anche quella in arrivo il mese di agosto 2025 non fa certo eccezione. Sono infatti tantissime le proposte in calendario, dal profondo Nord all’altrettanto profondo Sud, in un mese che già stiamo raccontando con i festival da non perdere.

Adesso spazio a sette dj davvero da non perdere.

DAVID MORALES – Il dj e producer David Morales è un’autentica leggenda della musica House, già protagonista tra gli anni ottanta e novanta in club di culto come il Paradise Garage ed il Red Zone di New York. vincitore di un Grammy Awards e capace di remixare artisti del calibro di Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston. Dopo i grandi successi con la label DefMix, nel 2018 ha lanciato la sua etichetta discografica DIRIDIM, che spazia tra le sonorità più classiche e l’elettronica d’avanguardia. Un artista dal nobile passato, con un presente eccellente e sempre costantemente proiettato verso il futuro.

giovedì 14 agosto – Ca’ Margherita Lignano Sabbiadoro, Udine

GABRY PONTE – Già alla fine degli anni Novanta Gabry Ponte era un nome di riferimento nella scena dance internazionale, grazie al successo planetario con gli Eiffel 65 e hit come “Blue (Da Ba Dee)”. Da allora non si è mai fermato, costruendo una carriera solida tra produzioni, collaborazioni e palchi affollati. Il suo 2025 è davvero da record: il suo brano “Tutta l’Italia” è stato scelto come sigla ufficiale del Festival di Sanremo, un successo che gli ha spianato la strada fino all’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà San Marino. Il momento più clamoroso è arrivato sabato 28 giugno: Gabry Ponte è stato il primo dj a esibirsi da solo sul palco dello Stadio San Siro di Milano, davanti a 56mila persone.

domenica 17 agosto – Vega Discoteque Gallipoli, Lecce

ILARIO ALICANTE – Il livornese Ilario Alicante è la miglior smentita al detto nemo propheta in patria; da sempre i suoi set al Tinì sono qualcosa di unico, a maggior ragione quest’anno che sarà in modalità extended. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

giovedì 14 agosto – Tinì Soundgarden Cecina, Livorno

JAMES HYPE – Il britannico James Hype è un’autentica forza della natura: i suoi set trasmettono sempre un’energia unica, unita ad una tecnica impeccabile e all’indiscussa capacità di trasportare il pubblico presente in autentici viaggi caleidoscopici che abbracciano passato, presente e futuro della musica elettronica. James Hype vanta oltre 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e successi quali “More Than Friends” e “Ferrari”; questa estate si è confermato resident all’Hï Ibiza con la serata Our House, in scena tutti i lunedì sino al 29 settembre. James Hype torna alla Villa delle Rose per la terza estate consecutiva, per quello che ormai è uno dei principali appuntamenti da non perdere nel club romagnolo.

giovedì 14 agosto – Villa delle Rose Misano Adriatico, Rimini

MATHAME – Duo italiano partito dalle pendici dell’Etna per poi affermarsi in tutto il mondo, i Mathame hanno saputo creare uno proprio stile musicale che trascende generi, generazioni e dimensioni, autentici alchimisti sonori che si muovono tra sogni e realtà: così si spiegano i loro show NEO, le loro interazioni con l’intelligenza artificiale, le loro collaborazioni con John Summit, Calvin Harris e Ellie Goulding, il loro nuovissimo show audio-visual “Love Somebody”, appena presentato nel secondo week-end del festival Tomorrowland, in un’estate che vede i Mathame sempre più protagonisti in tutto il mondo, in particolare all’Amnesia di Ibiza, dove sono resident tutti i venerdì di agosto.

sabato 16 agosto – King’s Club Jesolo, Venezia

PEGGY GOU – Con il passare degli anni la coreana Peggy Gou è diventata non soltanto una delle dj più riconoscibili a livello globale, ma anche un’icona di moda e stile in tutto il mondo. Ha collaborato con diverse griffe, ha fondato il suo brand KIRIN, per tacere della sua collaborazione con Tequila Don Julio per una limited edition. Tutto questo mentre Peggy Gou si imponeva a suon di serate e di hit in tutto il mondo, grazie a tracce quali “(It goes like) Nanana” e set in festival assoluti quali Glastonbury e Coachella, così come è stata la prima dj donna in oltre 20 anni ad arrivare nelle prime dieci posizioni della Top 100 DJs Poll della rivista inglese DJ Mag. Un vero e proprio personaggio globale.

giovedì 14 agosto – Phi Beach Arzachena, Sassari

foto d’apertura: Vega Discoteque Gallipoli

foto di Gabry Ponte di Pier Costantini, foto dei Mathame di Henryh Wu