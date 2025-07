Agosto e settembre 2025: dieci festival da non perdere

L’estate dei festival open air non finisce mai. Agosto e settembre offrono una serie di proposte di altissimo livello in tutto in mondo: si va dalle spiagge mediterranee agli spazi milanesi post-industriali passando attraverso Germania, Grecia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Ce n’è davver...

L’estate dei festival open air non finisce mai. Agosto e settembre offrono una serie di proposte di altissimo livello in tutto in mondo: si va dalle spiagge mediterranee agli spazi milanesi post-industriali passando attraverso Germania, Grecia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Ce n’è davvero per tutti i gusti e quasi mai come questa volta è stato difficile selezionare la nostra top ten.

ZAMNA

Frejus, Francia

01-02 agosto 2025

headliners: ANYMA, ARTBAT, Shimza

zamnafestival.com

SOLID GROOVES

Jesolo, Italia

2 agosto 2025

headliners: Michael Bibi, Marco Carola, Miguelle&Tons

solidgrooves.co.uk

LES PLAGES ÉLECTRONIQUES

Cannes, Francia

08-10 agosto 2025

headliners: Charlotte de Witte, Eric Prydz, Tiësto

plages-electroniques.com

MYSTERYLAND

Haarlemmermeer, Paesi Bassi

22-24 agosto 2025

headliners: Adriatique, Hardwell, Indira Paganotto

mysteryland.nl

NIBIRII

Düren, Germania

22-24 agosto 2025

headliners: Gregor Tresher, Kobosil, I Hate Models

nibirii.com

BURNING MAN

Black Rock City, Stati Uniti

24 agosto-01 settembre 2025

headliners: tba

burningman.org

UNITY

Las Vegas, Stati Uniti

29-31 agosto, 19-20, 26-27 settembre, 17-18 ottobre 2025

headliners: Chase&Status, Eli Brown, Kaskade

unityxsphere.com

PRIMER

Atene, Grecia

06-07 settembre 2025

headliners: Armin van Buuren, Faithless, Paul Kalkbrenner

primermusicfestival.com

SUNICE

Ascona, Svizzera

18-20 settembre 2025

headliners: HUGEL, Lilly Palmer, WhoMadeWho

www.sunicefestival.ch

VISION OPEN AIR

Milano, Italia

25-27 settembre 2025

headliners: PAWSA, Peggy Gou, Solomun

amnesiamilano.com

foto d’apertura: Solid Grooves a Jesolo