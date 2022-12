Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ho sempre stimato Renzi e ho sempre pensato che giochi in una metà campo che non è la sua. Certamente, se lo volesse, potremmo lavorare in sintonia su diversi temi ma gli italiani hanno scelto alle elezioni da chi vogliono essere governati". Lo af...

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – "Ho sempre stimato Renzi e ho sempre pensato che giochi in una metà campo che non è la sua. Certamente, se lo volesse, potremmo lavorare in sintonia su diversi temi ma gli italiani hanno scelto alle elezioni da chi vogliono essere governati". Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.