Fiera Milano con dmg events porta il design a Singapore con Find

Milano, 18 apr. (askanews) – Il mondo del design e dell’arredamento protagonista a Singapore della terza edizione di Find, design fair Asia. Dal 26 al 28 settembre, in contemporanea con la Singapore design week, la fiera prenderà forma presso il Marina Bay Sands della città-stato malesiana. Un appuntamento organizzato in joint venture da Fiera Milano e dmg events, che costituisce una opportunità per il made in Italy di raggiungere nuovi mercati:

“E’ un ponte lungo 10mila chilometri che collega il made in Italy a una nuova piattaforma di mercato – ha detto Roberto Foresti,

vice direttore generale di Fiera Milano – che è quella di tutto il sud est asiatico che rappresenta il futuro dei nuovi consumatori. Noi siamo degli esportatori di bellezza in questo caso”.

Grazie alla collaborazione con il Design Singapore council e al sostegno, tra gli altri, del Singapore tourism board, Find quest’anno amplia ulteriormente la propria proposta di mobili, illuminazione, decorazioni d’interni, per ispirare il mercato dell’arredo del sud-est asiatico che nel 2024 si prevede toccherà un fatturato di 14,6 miliardi di dollari con un tasso di crescita medio annuo di oltre il 7% fino al 2028. “Find – ha raccontato Foresti – cresce ancora rispetto alle edizioni precedenti porteremo 350 espositori in questa piattaforma che sono un 15% in più e ci aspettiamo una grandissima presenza di buyers qualificati che arrivano da tutto il sud-est asiatico”.

La scelta di Singapore, centro economico-finanziario di rilievo, non è casuale, perchè se la Cina vive un momento di rallentamento lì i segnali per il comparto sono decisamente positivi, oltre a una concentrazione di studi di architettura, interior design contractor che la rendono particolarmente attrattiva

“L’ospitalità, il settore di hotel e ristoranti è in crescita – ha sottolineato Carl Press, direttore di Find – è prevista l’apertura di 1.000 hotel quest’anno con 70mila stanze, ci sono 6 milioni di metri quadri di uffici che saranno effettivamente pronti quest’anno in più i mutui si abbassano quindi questo vuol dire tanti progetti nuovi che saranno realizzati”.

Nel 2023 l’export delle imprese italiane nei 10 Paesi dell’Asean, l’associazione delle nazioni del sud-est asiatico, è cresciuto oltre il 5% toccando i 10,5 miliardi di dollari. Singapore attrarre quasi il 30% di questi prodotti made in Italy che avrà il suo spazio anche a Find: “Abbiamo già 35 aziende italiane che fanno parte di Find col supporto di Ice – ha annunciato Press – siamo molto fortunati del supporto made in Italy”.