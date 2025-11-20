Un’onda di aspettative sta crescendo in riferimento alla prossima pubblicazione dei documenti legati a Jeffrey Epstein. Questo avvenimento, previsto per la firma di un provvedimento da parte dell’ex presidente Trump, rappresenta un momento significativo per la giustizia e la trasparenza. I documenti potrebbero rivelare dettagli inquietanti riguardanti Epstein, un uomo che ha avuto rapporti con personaggi influenti e potenti.
File Epstein in arrivo: anticipazioni, aspettative e rivelazioni shocking
La pubblicazione dei file Epstein rappresenta una pietra miliare nella battaglia contro l'abuso sessuale, evidenziando l'importanza della giustizia e della trasparenza.