Fine 2024, inizio 2025: 5 artisti da non perdere

Tra fine 2024 e inizio 2025 le proposte elettroniche – djs, clubbing, festival – non mancano di certo, da Milano a Ibiza, da Tulum a Dubai passando attraverso Las Vegas ecco cinque set davvero da non perdere. Tutti italiani, tutti in ordine strettamente cronologico.

ILARIO ALICANTE – Ilario Alicante è un amico di vecchia data di Amnesia Milano e dei suoi più importanti appuntamenti, così come da più di quindici anni è protagonista nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo, capace di aggiudicarsi i DJ Awards ad Ibiza e di arrivare a collaborare con un mito assoluto come Giorgio Moroder. Alicante torna all’Amnesia per la Notte di Natale, per quello che è molto più di una semplice tradizione, molto più di un ritrovo perfetto per pubblico ed addetti ai lavori.

mercoledì 25 dicembre 2024 @ Amnesia Milano, Italia

ANYMA – ANYMA, all’anagrafe Matteo Milleri, componente insieme a Carmine Conte aka MRAK del duo Tale of Us, dà vita tra fine 2024 ed inizio 2025 alla prima residenza tutta elettronica alla Sphere di Las Vegas con un live show The End of Genesis, otto date buona parte delle quali andate sold out. Uno spettacolo dai contenuti audio e video assolutamente unici, destinato a segnare un punto di non ritorno per la qualità degli spettacoli che vedano protagonisti i dj ed i produttori di musica dance.

da venerdì 27 dicembre a mercoledì 1° gennaio, venerdì 10 e sabato 11 gennaio @ Sphere Las Vegas, Stati Uniti

MARCO CAROLA – Il Pacha di Ibiza ha scelto la serata Music On di e con Marco Carola (one night fissa d’estate ogni venerdì) per il Veglione di Capodanno. Insieme a Carola, Franky Rizardo, Davide Squillace e Yugo Sanchez. Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo e il suo 2024 non ha fatto che ribadire questo dato di fatto.

martedì 31 dicembre 2024 @ Pacha Ibiza, Spagna

MATHAME – È il duo italiana Mathame con il proprio show NEO il protagonista dell’ultima notte dell’anno all’Ushuaïa di Dubai, città quest’ultima sempre più in ascesa nella mappa mondiale delle capitali del clubbing e dei festival. I Mathame traggono ispirazione per la loro melodie dalla musica classica e dalla natura, un’unione tra calma ed euforia che sa sempre toccare le giuste corde emotive, il tutto modulabile in base al contesto, che sia un festival o un club. Quale sarà la prossima storia raccontata dai Mathame?

martedì 31 dicembre 2024 @ Ushuaïa Dubai, Emirati Arabi

JOSEPH CAPRIATI – Sempre a proposito di capitali mondiali dell’elettronica, tra fine dicembre e metà gennaio un ruolo di primissimo ordine spetta a Tulum, in particolare grazie al suo Zamna Festival, che dal 31 dicembre al 19 gennaio ha una programmazione con il meglio del djing mondiale. Venerdì 2 gennaio è il turno di Joseph Capriati con il suo party Metamorfosi, già protagonista questa estate a Ibiza. A marzo 2025 Capriati firmerà – prima volta per un italiano – la compilation Global Underground, che di volta in volta dedica alle grandi metropoli dance. In questo caso la scelta è caduta su Toronto.

giovedì 2 gennaio 2024 @ Zamna Festival, Messico



foto d’apertura: Sphere Las Vegas; foto Ilario Alicante: credits Gabriele Canfora – Lagarty Photo; foto Joseph Capriati credits Dean Belcher