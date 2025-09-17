Fine vita: Pittalis (Fi), 'macabra esultanza maggioranza segnale di miseria morale'

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “La macabra esultanza di una maggioranza squinternata e sempre più precaria è il segnale di una povertà morale sconcertante. Una legge che andando incontro a una impugnazione davanti alla Corte costituzionale, per evidenti violazioni delle norme...

Roma, 17 set.-(Adnkronos) – “La macabra esultanza di una maggioranza squinternata e sempre più precaria è il segnale di una povertà morale sconcertante. Una legge che andando incontro a una impugnazione davanti alla Corte costituzionale, per evidenti violazioni delle norme della Carta, esprime una visione della vita e della dignità umana nettamente contraria alle radici morali e culturali, prima ancora che religiose, della nostra civiltà".

Così il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna, Pietro Pittalis, commenta l’approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale.

"Invece che pensare a curare meglio i sofferenti, questa giunta sinistra che danneggia la Sardegna sotto molteplici aspetti si impegna a favorire la morte, in una sorta di delirio neopagano che ricorda i tristi riti che in passato sacrificavano i più deboli. Vengono i brividi solo al pensare a quale potrà essere il prossimo traguardo", conclude.