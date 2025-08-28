Quando un uomo scompare senza lasciare traccia, la prima ipotesi è sempre la peggiore. Ma cosa accade quando la realtà si rivela più sorprendente di ogni sospetto? La vicenda di Ryan Borgwardt, 45enne del Wisconsin, ha trasformato una semplice scomparsa in una storia di inganni: l’uomo finge la propria morte per seguire l’amante, mettendo alla prova la legge e travolgendo la famiglia tradita.

Scomparso nel nulla: il mistero di Ryan Borgwardt

Ryan Borgwardt, 45enne del Wisconsin, sembrava svanito nel nulla. La sua presunta scomparsa il 12 agosto 2024 aveva gettato nello sconforto la famiglia e l’intera comunità. La sera precedente, aveva detto alla moglie di voler fare un’uscita in kayak sul Green Lake, ma il giorno seguente non si è più visto.

Inizialmente si temeva un tragico incidente, ma con il passare dei giorni emersero discrepanze inquietanti. La storia di Borgwardt ha presto assunto i contorni di un vero e proprio enigma, degno di una trama pirandelliana, lasciando tutti a chiedersi se l’uomo fosse davvero vittima del destino o architetto di una fuga calcolata.

Finge la propria morte per stare con l’amante: arriva la condanna

Secondo le indagini, Borgwardt aveva pianificato tutto nei minimi dettagli: dopo aver lasciato sul lago il suo kayak e i documenti, aveva preso la strada verso Toronto e poi un volo per Parigi, con l’intenzione di raggiungere la Georgia e incontrare una donna uzbeka conosciuta online.

Il piano, apparentemente perfetto, è però fallito: dopo 89 giorni di ricerche, la polizia lo ha rintracciato e riportato negli Stati Uniti. In tribunale, Borgwardt ha ammesso le proprie responsabilità, pagando anche 30.000 dollari di risarcimento alle autorità per le spese investigative.

Il giudice ha deciso di condannarlo a 89 giorni di carcere, gli stessi della sua fuga, mentre la moglie ha immediatamente chiesto il divorzio. Pur dichiarando sincero rimorso per le sue scelte, l’uomo lascia dietro di sé una lezione amara.