Assolve i fedeli dai loro peccati: finto prete scoperto al Santuario di Pompei, denunciato

Nella mattina di ieri, 27 febbraio, i carabinieri che operano nel sacro Santuario di Pompei, hanno sorpreso uno sconosciuto mentre impartiva il sacramento della penitenza a un folto gruppo di fedeli in fila. Quell’uomo, 44 anni, non è realmente un prete ma un operatore socio sanitario di Trecase. Fingendosi prete, ascoltava le storie dei fedeli e li alleviava dai loro peccati ma non aveva nessun titolo per impartire l’assoluzione.

L’indagine e la scoperta del finto prete

Il 44enne è stato allontanato dal Santuario di Pompei e denunciato per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose.

A scoprire la truffa sono stati i carabinieri, allertati dal personale della struttura religiosa, che, insospettiti dalla presenza dell’uomo in abito talare mai visto prima, si sono rivolti ai militari del posto fisso del Santuario, per il quale è attualmente in corso il processo di canonizzazione voluto da Papa Francesco. Il 44enne, finto prete, aveva una lunga fila all’esterno del confessionale.