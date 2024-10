Olivia Testa ha celebrato il suo matrimonio con Ansperto Radice Fossati Confalonieri nella incantevole città di Venezia. La cerimonia, riservata e con pochi invitati tra amici e familiari, ha visto la sposa accompagnata all’altare dal padre Edoardo Testa e da Fiorello, il noto showman che ha un legame speciale con lei, essendo sposato con la madre di Olivia, Susanna Biondi. Fiorello, che conosce Olivia sin da quando era piccola, ha costruito con lei un forte legame affettivo, nonostante non ci sia un vincolo di sangue.

Per festeggiare questo momento, Fiorello è tornato al karaoke, suo primo amore. Dopo il matrimonio civile, gli ospiti si sono trasferiti in un’altra location dove lo showman ha intrattenuto tutti cantando “Un’avventura” di Lucio Battisti, mentre Olivia e Ansperto si preparavano a tagliare la torta. È stato un istante magico, in cui Fiorello ha messo in mostra il suo talento, contribuendo a rendere indimenticabile una giornata così significativa.