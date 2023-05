Home > Askanews > Fiori e candele davanti alla casa di Tina Turner Fiori e candele davanti alla casa di Tina Turner

Roma, 25 mag. (askanews) – I fan lasciano fiori e candele davanti alla casa di Tina Turner, la regina del rock morta a 83 anni il 24 maggio a Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Nota per successi come “What’s Love Got to Do with It” e “(Simply) The Best”, Turner – nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee – ha vinto numerosi premi, tra cui 12 Grammy Awards. La sua energia sul palco e la sua potente voce l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

