Fisco: Bergamini (Fi), 'con nostro emendamento eliminiamo definitivamente redditometro'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Con l’emendamento presentato oggi per eliminare definitivamente il redditometro diamo seguito alle promesse dei giorni scorsi. Il redditometro è uno strumento iniquo e obsoleto: all’Italia serve una riforma fiscale che porti ad un sistema equo, con un approccio non persecutorio ma di collaborazione, sul modello del concordato preventivo. Forza Italia è sempre stata per un fisco amico, che rispetti i contribuenti onesti. Continueremo a lavorare per questo, rispettando gli impegni presi con gli elettori, in coerenza con la nostra storia e le nostre idee". Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.