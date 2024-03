Fisco: Cattaneo (Fi), 'ceto medio tartassato'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Il ceto medio è quello che paga la maggior parte delle dell'Irpef nazionale, è la fascia più tartassata. Solo il 12% degli italiani paga il 70% di Irpef in Italia e ovviamente quel 12% è rappresentato dal ceto medio. L'elemento cardine su cui questo Governo vuole poggiare gli interventi fiscali è la crescita. Tutto si tiene se c'è crescita. La scommessa di questo Governo è abbassare la tassazione della classe media per stimolare la crescita economica dell’intero Sistema Paese. Negli anni scorsi l’Italia era troppo spesso negli ultimi posti come tasso di crescita, oggi l'Italia è in cima nell’area euro. Forza Italia da sempre è per la crescita, il vero motore dell’economia, al contrario della redistribuzione”. Lo ha detto l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a SkyTg24.