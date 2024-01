Fisco: Tajani, 'patrimoniale? Finché Fi al governo non si farà'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'ex ministra Elsa Fornero è tornata a parlare di patrimoniale per 'sforbiciare' le tasse sul lavoro, "ma assolutamente no, non si aumentano le tasse dicendo che poi si riducano da un'altra parte. Finché Fi sarà al governo non...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – L'ex ministra Elsa Fornero è tornata a parlare di patrimoniale per 'sforbiciare' le tasse sul lavoro, "ma assolutamente no, non si aumentano le tasse dicendo che poi si riducano da un'altra parte. Finché Fi sarà al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. E' riducendo la pressione fiscale che si possono aiutare le imprese, come con il taglio del cuneo fiscale che ci ha permesso di aiutare imprese e lavoratori". Lo dice il vicepremier Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl 102.5.