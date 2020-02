Mafia: boss Graviano, 'non ho fiducia in giustizia, basti pensare a indagati come Saguto'

Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) – 'RIPETIZIONE DA ALTRA CATEGORIA'

"E' vergognoso quello che è stato fatto a me, io tutta questa fiducia alla pubblica accusa e ai presidenti ora tutti indagati con la Saguto… insomma, io tutta sta fiducia nella giustizia italiana non ce l'ho". Così il boss mafioso Giuseppe Graviano in videoconferenza al processo sulla 'ndrangheta stragista. "Io sto dando degli elementi, se volete indagare, indagate, io mi sono fatto 26 anni di carcere e me li sto facendo con dignità – dice- Io non ho neppure le coperte a meno due di temperatura. Io sto bene in carcere, siamo di passaggio in questo mondo. Tutti eroi in Italiamo Vediamo se sono eroi oppure arrivisti…".