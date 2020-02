Ryanair: potenzia rotte per Sardegna, investimento da 200 mln su Milano

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Con un investimento di 200 milioni di dollari Ryanair ha deciso che "a seguito del collasso di Air Italy" introdurrà due altri aeromobili nelle sue basi di Milano, a Malpensa e a Bergamo, e otto nuove rotte di cui due nuove in Sardegna.

Con 109 rotte in totale, la programmazione di Ryanair da Milano per l’inverno 2020 trasporterà oltre 14,5milioni di clienti all’anno e supporterà oltre 11mila posti di lavoro presso le basi di Ryanair a Milano.

A Milano Malpensa, in particolare, con un aeromobile aggiuntivo, ci saranno quattro nuove rotte: Barcellona (9 voli a settimana), Cagliari (giornaliero), Alghero (4 voli a settimana) e Tenerife-Sud, tra quelle ripristinate. Ryanair sta poi valutando con l’aeroporto di Olbia Airport la possibilità di introdurre una seconda base in Sardegna, "che contribuirebbe a supportare la connettività regionale in Italia, il turismo internazionale, il traffico e il lavoro", spiega una nota.