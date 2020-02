Tim: de Puyfontaine (Vivendi), 'azionisti di lungo termine'**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Mediaset e Tim sono storie diverse. La strada intrapresa da Tim è quella giusta. Siamo azionisti che possono portare valore a Tim. Andare via non è nella nostra agenda. Siamo azionisti di lungo termine. Siamo felici dei risultati e il meglio deve ancora venire". Così il Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati del gruppo francese nel 2019.